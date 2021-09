Ob dnevu Kobilarne Lipica tudi odprtje razstave Človek in konj

Lipica, 12. septembra - V Kobilarni Lipica so danes pripravili dan Kobilarne Lipica s pestrim celodnevnim programom. V sklopu prireditve bodo odprli razstavo Človek in konj dveh svetovno priznanih umetnikov Oskarja Kogoja in Sergia Pausiga. Vrhunec dogajanja bo predstava Lipiške šole klasičnega konjeništva na lipiškem hipodromu ob 15. uri.