Ljubljana, 11. septembra - Nogometaši Athletica iz Bilbaa so se vsaj začasno povzpeli na vrh lestvice elitne španske lige. V 4. krogu so doma premagali Mallorco z 2:0. Obe ekipi sta bili doslej neporaženi. Na prvi današnji tekmi sta se Levante in Rayo Vallecano razšla z 1:1.