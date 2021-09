Venezia, Napoli in Fiorentina sobotni zmagovalci serie A

Ljubljana, 11. septembra - Nogometaši Venezie so po dvoboju novincev v elitni italijanski ligi v 3. krogu le prišli do prvih zadetkov in tudi do prve zmage. Benečani so na gostovanju premagali Empoli z 2:1. Na drugi današnji tekmi je Napoli z 2:1 ugnal Juventus, na zadnji pa je Atalanta izgubila proti Fiorentini z 1:2.