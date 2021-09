PSG brez Messija in drugih Južnoameričanov napolnil mrežo Clermonta

Pariz, 11. septembra - Nogometaši Paris St. Germaina nadaljujejo zmagovito serijo v francoskem državnem prvenstvu. V petem krogu so še petič zmagali, tokrat so brez Lea Messija, Neymarja in drugih Južnoameričanov, ki so se vrnili z reprezentančne akcije, napolnili mrežo Clermonta, zmagali so s 4:0.