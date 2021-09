Tina Šutej postavila slovenski rekord v skoku s palico

Ljubljana, 11. septembra - Tina Šutej (Kladivar) je v Ljubljani na ekipnem prvenstvu v atletiki v skoku s palico preskočila 4,76 m in izboljšala svoj slovenski rekord (4,75 m), ki ga je dosegla 5. julija 2020 v Ljubljani. Ekipna naslova so po dveh dnevih tekmovanj osvojili člani in članice celjskega Kladivarja.