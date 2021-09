V ZDA potekajo slovesnosti ob 20. obletnici terorističnih napadov

New York, 11. septembra - V ZDA danes potekajo spominske slovesnosti ob 20. obletnici terorističnih napadov, ki so 11. septembra 2001 pretresli državo in ves svet. Pod strogimi varnostnimi ukrepi se je kot prvi začel dogodek v New Yorku, kjer so se žrtvam poklonili s šestimi minutami molka. V nadaljevanju svojci berejo imena žrtev.