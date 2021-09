Vreme: Ponoči bo precej jasno

Ljubljana, 11. septembra - Ponoči bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in čez dan še vedno zelo toplo.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se pomika oslabljena vremenska fronta, nad vzhodno Evropo se nahaja območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bo zlasti v krajih severno od nas nastalo nekaj ploh in neviht. Ob Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.