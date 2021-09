Logar se je z odpravnico poslov ameriškega veleposlaništva poklonil spominu na žrtve napadov v ZDA

Ljubljana, 11. septembra - Na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA se je zunanji minister Anže Logar skupaj z začasno odpravnico poslov ameriškega veleposlaništva Susan Falatko poklonil spominu na skoraj 3000 nedolžnih ljudi, ki so izgubili življenja v seriji zločinskih dejanj skrajnežev Al Kaide v New Yorku, Washingtonu in Pensilvaniji, so sporočili z MZZ.