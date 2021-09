Jasnič ob 30-letnici DeSUS: Tukaj smo, da branimo zasluženo in zahtevamo pridobljeno

Volčji Potok, 11. septembra - Stranka DeSUS je danes v Volčjem Potoku obeležila 30-letnico delovanja. Po besedah predsednika stranke Ljuba Jasniča so rasli z državo in po 30 letih so še vedno tukaj, da branijo zasluženo in zahtevajo pridobljeno. Napovedal je, da bodo prišli na volitve zaradi dostojanstva do njihovega minulega dela, čeprav se zdi, da so postali breme.