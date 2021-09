Finančni ministri EU poudarili pomen naložb za okrevanje po pandemiji

Brdo pri Kranju, 11. septembra - Finančni ministri EU so danes na Brdu pri Kranju poudarili pomen nadaljnjih vlaganj za okrevanje po pandemiji covida-19, predvsem v zelene in digitalne projekte. Govorili so tudi o politikah in strategijah, pa tudi o fiskalnih vprašanjih. Tema je bil tudi novi digitalni davek, kjer je večina držav podprla predlog OECD.