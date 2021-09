Predsednik medžimurske županije priznal korupcijo in odstopil s položaja

Zagreb, 11. septembra - Predsednik medžimurske županije Matija Posavec, ki so ga hrvaške oblasti v petek aretirale zaradi suma korupcije, je vse očitke priznal in odstopil s položaja. Medtem so v ločenem primeru v petek zvečer aretirali tudi saborskega poslanca Stjepana Kovača, ki mu je pristojni odbor odvzel poslansko imuniteto.