Ljubljana, 11. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj.

Zastoj je na ljubljanski obvoznici iz smeri Kosez in Barja ter na primorski avtocesti proti Vrhniki. Zamuda približno eno uro.

Kilometer in pol dolg zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Pet kilometrov dolg zastoj je pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zaradi povečanega prometa in varnosti predor občasno zapirajo.

Zastoj je pred prehodom Ljubelj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor občasno zapirajo.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti na uvozu Postojna proti Kopru.

Na mejnih prehodih Starod in Gruškovje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba do ene ure, na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja med eno in dve uri, na mejnem prehodu Jelšane pa več kot dve uri.

Na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Gruškovje je enourna čakalna doba za osebna vozila tudi pri izstopu, na mejnem prehodu Starod pa polurna.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici bo danes do 17. ure zaprt uvoz Zaloška cesta proti Golovcu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Danes bodo med 10. in 15.30 večkratne kratkotrajne popolne zapore zaradi tekaške prireditve na nekaterih cestah na območju Solkana, Preval-Grgar-Čepovan, Solkan-Lokve in Solkanski most-Lokve ter na kolesarski povezavi.

V nedeljo, 12. septembra, bo med 5. in 19. uro zaprta cesta Ruše-Puščava, v Rušah.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si