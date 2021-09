Đokovića lahko na poti do zgodovinskega mejnika ustavi le še Medvedjev

New York, 12. septembra - Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev se bosta ob 22. uri udarila v finalu teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Prvega nosilca Đokovića lahko na poti do zgodovinskega koledarskega grand slama ustavi le še drugi nosilec Medvedjev, ki bo v tretjem finalu lovil prvo lovoriko na turnirjih velike četverice.