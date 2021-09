Slab teden za newyorške borze indekse

New York, 11. septembra - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili slab trgovalni teden, ki je bil skrajšan zaradi ponedeljkovega praznika dneva dela, ko so bile borze zaprte. Skozi teden so se vrstile skrbi zaradi krepitve pandemije covida-19 in inflacije in širši indeks S&P je prekinil dva tedna rasti.