Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. septembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje tretji dan zapored sklenili v rdečem. Vlagatelje skrbijo počasno okrevanje po pandemiji novega koronavirusa in višanje cen. Covid-19 še vedno vpliva na gospodarsko aktivnost in dobavne verige, saj zamude in pomanjkanje surovin povečujejo stroške, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.