Delo o posledicah terorističnega napada v New Yorku (11. 9.)

Ljubljana, 10. septembra - Barbara Kramžar v komentarju Naš lastni 11. september piše o posledicah terorističnega napada v New Yorku. Še se spomnimo ameriškega jutra leta 2001, ko se je drugo ugrabljeno potniško letalo zaletelo v južni stolp newyorškega Svetovnega trgovinskega centra. Dvajset let pozneje boj med različnimi silnicami zgodovine ni nič manj ogorčen in krut.