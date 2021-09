Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 9.)

Ljubljana, 10. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o neformalnem zasedanju finančnih ministrov EU na Brdu pri Kranju in o tem, da je predsednik republike Borut Pahor starejše od 50 let znova pozval k cepljenju. Poročale so še, da je predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin dejal, da meri na nov mandat na čelu te organizacije.