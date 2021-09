Mladi slovenski kolesarji se na EP niso izkazali

Trento, 10. septembra - Na evropskem kolesarskem prvenstvu v Trentu so bile danes na sporedu cestne vožnje mladincev in mladink ter kolesark do 23 let. Slovenski tekmovalci se niso izkazali, mladinci so bili daleč od vrha, v obeh ženskih preizkušnjah pa slovenske predstavnice niti niso prišle do cilja.