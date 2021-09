Petkovi protestniki tokrat s sporočili predsedniku republike

Ljubljana, 10. septembra - Petkovi protestniki so se na današnjem protestu na Trgu republike soočili s slamnato lutko predsednika republike Boruta Pahorja. Protestniki so poudarili, da slamnatega predsednika, ki zgolj ignorira vse dejanske probleme v državi, ne potrebujejo, ter ga pozvali, naj gre resnično med ljudi in se sooči z realnostjo, ki se dogaja v Sloveniji.