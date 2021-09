Janša in Podgoršek sta se sestala s predstavniki KGZS

Ljubljana, 10. septembra - Predsednik vlade Janez Janša in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek sta se danes sestala s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Sestanek so predstavniki kmetov zahtevali v torek, ko so zaradi nestrinjanja s predlaganim strateškim načrtom skupne kmetijske politike zagrozili s protesti.