Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Glavna cesta Kočevje-Petrina je zaprta med Moravo in Kaptolom.

Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas pred počivališčem Ravbarkomanda proti Ljubljani.

Pet kilometrov dolg zastoj je nastal na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Javornikom in Jesenicami. Na primorski avtocesti je med Uncem in Brezovico v obe smeri upočasnjen promet. Pri priključku Logatec je zaradi ogledovanja prometne nesreče nastal zastoj v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Predor Ljubelj občasno zapirajo v smeri proti Avstriji. Gneča je še na cestah Lesce-Bled, Logatec-Vrhnika in Vrhnika-Brezovica.

Vozniki osebnih vozil pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo dve uri in pol, na Jelšanah do ene ure, na Obrežju pa do 30 minut. Za izstop iz države morajo vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Petrina čakati do 30 minut. Na Gruškovju osebna in tovorna vozila pri izstopu iz države čakajo približno eno uro.

Cesta Rače-Kidričevo bo pri Brunšviku zaprta danes do 16. ure zaradi vzdrževalnih del.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici bo v soboto, 11. septembra, med 7. in 17. uro, zaprt priključek Zaloška cesta proti Golovcu.

Na primorski avtocesti sta na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči sta zaprta uvoz Sežana zahod proti Gabrku in uvoz Sežana vzhod proti Italiji.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno.

Cesta Plave-Gonjače bo zaprta med 14. in 22. uro zaradi avtomobilistične prireditve.

V nedeljo, 12. septembra, bo med 5. in 19. uro zaradi prireditve zaprta cesta Ruše-Puščava v Rušah.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si