Zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske za skupen pristop do Belorusije

Weimar/Moskva, 10. septembra - Zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske so se na današnjem srečanju v nemškem mestu Weimar dogovorili o skupnem pristopu do beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Zunanji ministri teh treh članic EU so se sestali, medtem ko sta beloruska in ruska vojska začeli skupne vojaške vaje.