Slovenski odbojkarji trenirali z zlatimi pentljicami

Ostrava, 10. septembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se v Ostravi intenzivno pripravlja na nadaljevanje evropskega prvenstva in tekmo osmine finala proti Hrvaški. Na današnjem treningu so naši reprezentanti izkazali tudi podporo skupini Gold Ribbon Slovenija in se s pentljicami na dresu priključili akciji osveščanja o raku pri mladih.