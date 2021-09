Na Hrvaškem danes začenjajo popis prebivalstva

Zagreb, 13. septembra - Na Hrvaškem se danes začenja popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj, ki bo potekal v dveh delih. Od danes do 26. septembra bo potekal prvi digitalni popis prebivalstva, ko bodo državljani lahko sami vpisali svoje podatke preko spleta. V drugi fazi, med 27. septembrom in 17. oktobrom, bodo preostale prebivalce obiskali popisovalci.