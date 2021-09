V Zagrebu odprtje razstave fotografa Jake Babnika

Zagreb, 13. septembra - Stilske vaje je naslov razstave slovenskega fotografa Jake Babnika, ki jo bodo danes odprli v zagrebški galeriji Spot. Babnik se bo predstavil z novimi fotografijami, s katerimi zastavlja nekaj temeljnih vprašanj o fotografiji in vizualni kulturi, so zapisali organizatorji. Razstava bo na ogled do 8. oktobra.