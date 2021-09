Na Peci bodo v okviru naravovarstvenega projekta čistili grmovno zarast

Črna na Koroškem, 12. septembra - V okviru posebnega naravovarstvenega projekta bodo na ovršju Pece med 14. in 17. septembrom čistili grmovno zarast. Gre za nadaljevanje aktivnosti, ki so junija že potekale na Uršlji gori, so sporočili iz Zavoda RS za varstvo narave. Vse obiskovalce Pece prosijo za strpnost in previdnost v času izvajanja del. Planinske poti bodo normalno pohodne.