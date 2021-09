Indeksi na Wall Streetu uvodoma navzgor

New York, 10. septembra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele z rastjo indeksov. Za dobro razpoloženje na finančnih trgih je med drugim prispevala novica, da sta ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping opravila telefonski pogovor, prvi po sedmih mesecih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.