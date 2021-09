Vreme: Večinoma jasno

Ljubljana, 10. septembra - Zvečer in ponoči bo večinoma jasno, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju do 15 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne bodo na severu krajevne plohe. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. V ponedeljek bo pretežno jasno in čez dan še vedno razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in delom srednje Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo prevladovalo jasno vreme. V soboto bo sončno. Popoldne bo na območju Karnijskih Alp nastalo nekaj ploh.