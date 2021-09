Biden in Xi prvič govorila po sedmih mesecih

Washington/Berlin, 10. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden in kitajski voditelj Xi Jinping sta se pogovarjala po telefonu in govorila o nizu tem, pomembnih za obe državi, je v četrtek zvečer sporočila Bela hiša. To je bil njun prvi pogovor po sedmih mesecih. Ločeno se je s Xijem kasneje pogovarjala tudi nemška kanclerka Angela Merkel, poroča nemška tiskovna agencija dpa