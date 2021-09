Avto Aktiv pod okrilje madžarskega AutoWallisa

Budimpešta, 10. septembra - Madžarsko podjetje AutoWallis nadaljuje svojo mednarodno širitev, katere del je tudi zavezujoča pogodba za nakup slovenskega podjetja Avto Aktiv. Kot so sporočili iz madžarskega podjetja, ima Avto Aktiv več kot 50 milijonov evrov letnega prometa in skoraj 20-letno zgodovino prodaje in servisiranja šestih blagovnih znamk v petih slovenskih krajih.