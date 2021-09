Glišić ne bo okrepil Heliosa

Domžale, 10. septembra - Srbski košarkar Miloš Glišić vendarle vsa za zdaj ne bo okrepil slovenskega prvoligaša Helios Suns. Kot so sporočili iz kluba, 23-letni in 206 centimetrov visoki Glišić ni prestal zdravniškega pregleda in je že zapustil Domžale. Kot so dodali pri Heliosu, tako še naprej iščejo enega visokega košarkarja.