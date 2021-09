Hroščkov festival letos z vodenim ogledom po Pravljičnem Šumberku

Domžale, 11. septembra - Danes bo v Češminovem parku v Domžalah med 11. in 15. uro potekal Hroščkov festival, v okviru katerega bo možen tudi voden ogled po Pravljičnem Šumberku, so sporočili s službe za turizem Občine Domžale. Potekal bo tudi knjižni sejem, literarni pogovori in ustvarjalne delavnice, so še navedli.