Pred Španskimi borci dan kulture in druženja Moste Open

Ljubljana, 11. septembra - Pod okriljem Zavoda EN-Knap in Mladinske postaje Moste bo popoldne na ploščadi pred centrom kulture Španski borci zaživel dan kulture in druženja Moste Open. Kot napovedujejo organizatorji, bo četrta izdaja prireditve ponudila druženja ob kulturnem, ekološkem, kulinaričnem, glasbenem, otroškem in mladinskem programu.