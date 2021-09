V Zgornje Posočje vabi festival pohodništva

Bovec/Kobarid/Tolmin, 11. septembra - V Posočje ponovno vabi festival pohodništva, letos ga pripravljajo že dvanajstič, ki bo z vodenimi izleti navduševal pohodnike do 3. oktobra. Prvi pohod je organiziran že danes, obiskovalci se lahko podajo na dobrodelno hojo po bovških poteh. Pohodi so primerni tako za rekreativce in družine kot za zahtevnejše ljubitelje gora.