V Parizu razstava Botticellijevih del

Pariz, 11. septembra - V pariškem Muzeju Jacquemart-Andre je na ogled razstava del italijanskega renesančnega umetnika Sandra Botticellija (1445-1510). Med drugim so vanjo vključeni portret Simonette Vespucci ter dve upodobitvi Venere. Postavitev, ki združuje okoli 40 umetnin Botticellija in dela nekaterih njegovih sodobnikov, bo na ogled do 24. januarja.