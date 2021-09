Frančišek danes na zaključku evharističnega kongresa v Budimpešti

Budimpešta, 12. septembra - Papež Frančišek bo danes dopotoval na Madžarsko, kjer se bo udeležil zaključka mednarodnega evharističnega kongresa in maševal na osrednjem trgu v Budimpešti. V okviru kongresa se bo sestal tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in predsednikom Janošem Aderjem. Nato bo odšel na sosednjo Slovaško, kjer bo na obisku do srede.