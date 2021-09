Na Brdu optimizem glede gospodarskih razmer, a tudi svarila, da nevarnosti še ni konec

Brdo pri Kranju/Bruselj, 10. septembra - Pogovori finančnih ministrov EU na Brdu potekajo v znamenju optimizma glede zdravstvenih in gospodarskih razmer v območju evra in EU, ki so znatno boljše, kot se je pri spoprijemanju s pandemijo covida-19 pričakovalo pred meseci. A obenem je slišati opozorila, da nevarnosti še ni konec in da je izzivov še veliko.