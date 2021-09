Pahor, Poklukar in strokovna skupina starejše od 50 let pozivajo k cepljenju

Ljubljana, 10. septembra - Predsednik republike Borut Pahor, minister za zdravje Janez Poklukar in del članov svetovalne skupine za obvladovanje epidemije covida-19 so danes v predsedniški palači razpravljali o epidemiji. Po posvetu so pozvali k cepljenju, še posebej vse starejše od 50 let. Poklukar je napovedal, da bo, če bo to potrebno, vlada zopet razglasila epidemijo.