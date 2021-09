V ponedeljek in torek popolna zapora ceste Šmarje-Puče

Koper, 12. septembra - Koprska občina nadaljuje obnovo 218 metrov dolgega odseka ceste Šmarje-Puče. V ponedeljek in v torek bodo delavci podjetja CPK asfaltirali cestišče, zato bo na tem delu med 8. in 14. uro veljala popolna zapora. Obvoz bo možen po glavni cesti Koper-Dragonja, so sporočili s koprske občine.