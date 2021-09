Komisija WHO poziva k obsežnim reformam zdravstvenih sistemov v Evropi

Koebenhavn, 10. septembra - Posebna komisija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je danes pozvala k obsežnim reformam nacionalnih zdravstvenih sistemov med evropskimi državami, da bi se tako izognili presenečenjem in nepripravljenosti, ki jih je prinesla pandemija covida-19. Napake se ne bi smele ponavljati, so pozvali danes ob predstavitvi poročila v Koebenhavnu.