UKC Ljubljana s kampanjo opozarja na pomen prebivalcev pri omejevanju epidemije

Ljubljana, 10. septembra - V UKC Ljubljana so na pobudo in v sodelovanju s partnerji - Gasilsko brigado Ljubljana, Civilno zaščito, organizacijo Gold Ribbon in podjetjem Taxi Laguna - pripravili kampanjo o pomenu sodelovanja vseh prebivalcev pri omejevanju širjenja covida-19. Posneli so pet spotov, v katerih javnost nagovarja pet predstavnikov organizacij.