Konfederacija sindikatov javnega sektorja vlado poziva k izpolnitvi obveznosti do javnih medijev

Ljubljana, 10. septembra - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije vlado pozivajo, naj izpolni svoje obveznosti do javnih medijev. "Medtem ko bi država morala zagotavljati delovanje in razvoj javnih medijev, tudi z zadostnim financiranjem, je zdaj ohromljeno uresničevanje javne službe na področju medijev in s tem komunikacijske pravice vseh nas," so opozorili.