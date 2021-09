Jubilejno dvajseto sezono bosta odprla Mornar in Cibona

Ljubljana, 10. septembra - Dva tedna pred začetkom tekmovanja je vodstvo košarkarske lige Aba sporočilo termine 1. kroga. Uvodno tekmo jubilejne 20. sezone bosta odigrala Mornar in Cibona v petek, 24. septembra. Slovenska udeleženca Cedevita in Krka se bosta srečala že v prvem krogu, in sicer v soboto, 25. septembra, ob 21. uri v Stožicah.