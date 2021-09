S filmom Dear Evan Hansen se je v Torontu začel filmski festival

Toronto, 10. septembra - Mednarodni filmski festival v Torontu je v 46. izdaji v četrtek odprla svetovne premiera filmska priredba muzikala Dear Evan Hansen, ki jo je režiral Stephen Chbosky. Festival bo do 18. septembra v kinodvoranah, v drive in kinih in na spletu ponudil 132 filmov z vsega sveta. Nagrado za igralske dosežke so letos namenili Jessici Chastain.