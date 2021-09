Sindikat pozdravlja zavrnitev novih izjem glede nedeljskega obratovanja trgovin

Ljubljana, 10. septembra - V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so zadovoljni, da je odbor DZ za gospodarstvo v četrtek zavrnil predlog novele zakona o trgovini, po katerem bi dodali nove izjeme od prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in dela prostih dneh. Pričakujejo sicer, da to ni bil zadnji poskus sprememb, in napovedujejo nadaljnji boj za pravice delavcev.