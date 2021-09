Obtožena v zadevi Kengurujčki priznala krivdo

Ljubljana, 10. septembra - Nekdanja vodja zasebnega zavoda za varstvo otrok Kengurujčki Branimira Vrečar, ki ji tožilstvo očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki, je na predobravnavnem naroku priznala krivdo. Tožilstvo predlaga pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo štirih let, izrek sodbe bo v sredo.