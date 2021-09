Premier Janša se je srečal z vodji stalnih predstavništev držav članic EU v Bruslju

Ljubljana, 10. septembra - Predsednik vlade Janez Janša se je danes v Ljubljani srečal z vodji stalnih predstavništev držav članic EU v Bruslju, ki so na tradicionalnem obisku Slovenije kot predsedujoče Svetu EU. Z veleposlaniki je izmenjal poglede na najbolj aktualne teme EU, ki so na dnevnem redu odbora stalnih predstavnikov in Evropskega sveta.