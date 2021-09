Ob obisku gozdov poziv k spoštljivemu obnašanju

Ljubljana, 10. septembra - Sončni dnevi s prijetnimi temperaturami marsikoga zvabijo v gozd na sprehod ali k nabiranju gob in drugih gozdnih plodov. Ob tem ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavod za gozdove Slovenije v prid narave ter odnosa med lastniki gozdov in obiskovalci poudarjata nujnost spoštovanja gozdnega bontona.