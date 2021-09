Šaljive Nobelove nagrade letos za odkritja v komunikaciji z mačkami in obrnjeni transport nosorogov

New York, 10. septembra - Letošnje šaljive Ig Nobelove nagrade so podelili za "izjemna odkritja" na področju odkrivanja komunikacije z mačkami in ugotavljanja, ali je transport nosorogov, obrnjenih na glavo, varen ali ne. Med drugim so nagradili tudi preizkušanje hipoteze, da naj bi ljudje brade "razvili" zato, da bi se ubranili pred udarci v obraz.