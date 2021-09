V ligi Mevza to sezono pet slovenskih klubov

Ljubljana, 10. septembra - V srednjeevropski odbojkarski ligi Mevza bo v prihajajoči sezoni nastopalo 15 ekip iz petih držav, devet v moški in šest v ženski konkurenci. V boj za naslov srednjeevropskih prvakov in prvakinj se podaja tudi pet slovenskih klubov, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).